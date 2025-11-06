Ученые показали кадры красивой вспышки на Солнце

Новая сильная вспышка произошла на Солнце, она может оказать влияние на Землю. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Новая красивая вспышка на Солнце, по-видимому, станет первым событием, которое повлияет на Землю", - сообщили специалисты.

В публикации говорится, что активные центры на Солнце, где происходят "красивые фейерверки", двигаются к линии Солнце-Земля, и первый из них, область 4274, по оценкам ученых, пересекла границу, после которой происходящие события начнут влиять на Землю.

Ученые рассказали, что в 14:19 на Солнце произошла вспышка уровня M7.4 (до самого мощного балла X ей не хватило около 30%. - прим. ред.). По мнению экспертов, плазменное облако в этот раз пройдет по планете краем в ночь с пятницы на субботу.