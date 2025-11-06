В Белграде состоялся прием по случаю Дня Победы

В посольстве Азербайджана в Белграде состоялся прием по случаю национального праздника Дня Победы, который отмечается 8 ноября.

Как передает Day.Az, посол Азербайджана в Сербии Камиль Хасиев напомнил, что в этот день во время войны 2020-го года Вооруженные силы нашей страны одержали победу в битве за Шушу, которая является одним из важнейших культурных и духовных центров Азербайджана.

Хасиев напомнил, что в начале 1990-х годов Армения начала агрессию и оккупировала почти пятую часть азербайджанских территорий, а в 2020 году азербайджанская армия перешла в контрнаступление и освободила Карабах.

"Территориальная целостность нашей страны была восстановлена ​​в соответствии с четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН и на основании статьи 51 Устава ООН", - подчеркнул посол.

Он добавил, что за последние пять лет Азербайджан начал восстановление освобожденных территорий, что позволит вернуться сотням тысяч перемещенных лиц.

Хасиев подчеркнул, что взаимное уважение и поддержка суверенитета и территориальной целостности является одной из ключевых основ стратегического партнерства между Сербией и Азербайджаном.

"Сербия сегодня является одним из самых близких друзей и партнёров Азербайджана на европейском континенте. В связи с этим я с нетерпением жду визита президента Сербии Александра Вучича в Баку по случаю Всемирного форума урбанизма в следующем году. Мы уверены, что этот визит будет способствовать дальнейшему развитию наших двусторонних отношений во всех областях", - сказал Хасиев.

Прием начался с минуты молчания в память о всех павших воинах Азербайджана, после чего детский хор исполнил азербайджанский и сербский гимны. Позже был показан фильм, рассказывающий о том, как проходит процесс восстановления Карабаха после войны.

На приеме присутствовали министры правительства Сербии Ягода Лазаревич, Милица Джурджевич Стаменковски, Борис Братина и Ненад Попович, а также представители сербской армии, церковные сановники Сербской православной церкви, представители посольств и дипломатического корпуса в Белграде, иностранные военные представители.