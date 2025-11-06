Stellantis отзовет почти 400 тысяч своих машин

Автогигант Stellantis отзывает 375 тыс. внедорожников Jeep Wrangler и Grand Cherokee из-за рисков возгораний.

Как передает Day.Az, об этом пишет CNN.

Причиной отзывной кампании стали 19 жалоб от владельцев этих авто, которые сообщили о возгораниях. Речь идет о внедорожниках Jeep Wrangler 4xe 2020-2025 годов выпуска и Jeep Grand Cherokee 4xe 2022-2026 годов выпуска.

Автогигант также призвал владельцев этих машин парковаться вдали от строений и воздержаться от зарядки. Аккумуляторы для машин производит Samsung SDI.