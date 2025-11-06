https://news.day.az/economy/1793473.html В Баку прибыл поезд с казахстанским зерном, следующий транзитом в Армению - ФОТО - ВИДЕО В Баку прибыл поезд с казахстанским зерном, следующий транзитом через Азербайджан в Армению.
В Баку прибыл поезд с казахстанским зерном, следующий транзитом в Армению - ФОТО - ВИДЕО
В Баку прибыл поезд с казахстанским зерном, следующий транзитом через Азербайджан в Армению.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в настоящее время грузовой поезд находится на железнодорожной станции Баладжары в Баку.
Поезд с пшеницей затем проследует транзитом через Азербайджан и отправится в Армению.
Следует отметить, что Президент Ильхам Алиев в ходе своего государственного визита в Казахстан 21 октября этого года заявил, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, действовавшие с момента оккупации.
