Инвестиции в Карабах и не только

Автор: Ибрагим Алиев

5 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию руководителей структур-членов Арабской координационной группы. В состав вошли президент Группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман аль-Джассер, руководители Фонда ОПЕК, Фонда развития Абу-Даби, Экспортного офиса Абу-Даби (ADEX), Саудовского фонда развития и Кувейтского фонда арабского экономического развития. Сам факт приезда столь представительной делегации показывает формирование устойчивого финансово-инвестиционного партнёрства, ориентированного на долгосрочное и перспективное сотрудничество.

Интерес арабских институтов к Азербайджану закономерен. За последние годы страна сформировала модель развития, где энергетика остается ключевой опорой, но одновременно активно наращиваются и несырьевые отрасли. Одновременно государство инвестирует в логистику, транспорт, водную инфраструктуру, промышленные зоны и аграрные цепочки. Идеальный пример - процесс восстановления Карабаха. Азербайджан также выстроил предсказуемую экономическую политику и прозрачную систему реализации госпрограмм. Именно сочетание управляемости, безопасности и продуманной стратегии обеспечивает высокий интерес со стороны арабских финансовых институтов, которые рассматривают Азербайджан как удобную платформу для инвестиций в инфраструктуру, социальные проекты и технологические сферы.

Собственно, поэтому Карабах и Восточный Зангезур стали важнейшим направлением встречи, ведь программа восстановления освобожденных территорий превратилась в масштабный проект экономического и инженерного преобразования. Благодаря устойчивому темпу строительства и особому вниманию Президента Ильхама Алиева Карабах превращается в новую экономическую зону, где параллельно развиваются дороги, энергетика, жилищное строительство и образование. Для крупных международных партнеров это редкая возможность подключиться к развитию региона, который уже готов к сотрудничеству с внешними инвесторами.

Во время встречи Мухаммад Сулейман аль-Джассер отметил посещение освобождённых территорий, включая Шушу, и подчеркнул, что увиденные проекты производят сильное впечатление масштабом и качеством. Его оценка - интерес арабских финансовых структур к темпам восстановления Карабаха и Восточного Зангезура, а также к участию в инфраструктурных и социальных инициативах. Потенциальные направления обсуждения могут находиться, в частности, в сферах транспорта, образования, жилищного строительства и формирования производственных зон.

Привлекательность арабских финансовых институтов обусловлена не только объёмом доступных ресурсов. Эти структуры обладают опытом работы на развивающихся рынках, включая территории, находящиеся в восстановительном и трансформационном этапе. Их модель строится на партнёрстве с государством, гибких инструментах финансирования, совместном управлении и поддержке социальных программ. Для Азербайджана это источник комплексных решений - инвестиции, экспертиза и устойчивые механизмы развития.

Есть также геоэкономическая составляющая. Азербайджан активно развивает Средний коридор, связывающий Азию и Европу через Каспий, Южный Кавказ и Турцию. Присоединение арабских партнёров расширяет возможности маршрута, в числе и Зангезурского коридора, формируя дополнительные направления взаимодействия между экономиками Персидского залива и Кавказа, укрепляя роль страны в связывающих проектах.

На встрече обсуждались и сферы, требующие долгосрочного внимания. В частности, акцент был сделан на проектах, связанных с водной инфраструктурой. Этот сектор важен для агропромышленного производства, энергетики и городской среды. Развитие современных систем водоснабжения и ирригации позволит повысить устойчивость сельского хозяйства и промышленности. Арабские финансовые институты обладают значительным опытом в управлении водными ресурсами и могут внести вклад в развитие технологий, востребованных на азербайджанском рынке.

Все это открывает новые точки соприкосновения. Столь представительная встреча наглядно подчеркивает растущий авторитет Азербайджана как надежного партнера. Такой последовательный интерес подтверждает: мы уверенно закрепили за собой статус стратегического центра инвестиционной привлекательности в регионе.