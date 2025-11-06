Агдамский "Карабах" вновь удивил Европу

Английское издание The Guardian опубликовало подробный репортаж с матча между "Карабахом" и "Челси" в Баку, отметив выдающуюся игру агдамского клуба и напряженную атмосферу на стадионе имени Тофика Бахрамова.

Day.Az со ссылкой на İdman.biz представляет вашему вниманию репортаж о прошедшем матче английских коллег из Баку.

Это был совсем не тот вечер, когда Энцо Мареска мог контролировать ситуацию. "Челси" сам создал себе проблемы, выйдя на матч ослабленным составом против опасного соперника, и выглядел далеко не убедительно, пытаясь сдержать заряженный и техничный "Карабах" на шумном стадионе имени Тофика Бахрамова.

Зрители увидели невероятно зрелищный матч. Итог - 2:2, и лишь вышедший со скамейки Алехандро Гарначо спас лондонцев, забив отличный гол-равнитель. Но счет мог быть любым: моменты были у обеих сторон, защита периодически проваливалась, и казалось, что "Карабах" творит сенсацию, выйдя вперед 2:1 после раннего гола Эстевана.

В итоге глубина состава "Челси" позволила команде увезти очко из Азербайджана. Однако лондонцы прекрасно понимают, что это была тяжелая битва. Защитник Йоррел Хато провел неудачный матч, и Мареске пришлось раньше обычного выпускать лидеров. Теперь "Челси" беспокоится: как этот результат скажется на шансах попасть в топ-8. У команды семь очков после четырех туров, впереди сложные встречи - в том числе с "Барселоной".

"Карабах", также набравший семь очков, продолжает удивлять Европу под руководством Гурбана Гурбанова, совершив огромный прогресс с тех пор, как дважды крупно уступил "Челси" в 2017 году. Лондонцы осознанно пошли на риск, оставив многих лидеров в запасе, и придали уверенности хозяевам.

Мареска сделал семь изменений в составе, что только усилило веру азербайджанцев в свои силы. Хозяева были смелы, фанаты - невероятно громкими, и "Челси" не удавалось контролировать игру. Когда на 16-й минуте Эстеван открыл счет, казалось, что гости установят контроль. Но "Карабах" быстро ответил: сначала Леандро Андраде добил мяч после попадания в штангу, а затем Марко Янкович реализовал пенальти после ошибки Хато и вывел свою команду вперед.

Во втором тайме Мареска выпустил Гарначо, Энцо Фернандеса и Лиама Делапа - и это сработало. Гарначо точным ударом сравнял счет. "Карабах" устал ближе к концовке, но продолжал бороться. В добавленное время Данис Болт мог вырвать победу хозяев, но пробил прямо в Роберто Санчеса. У Гарначо также был шанс, но Матей Кохальски спас ворота азербайджанцев. Финальный свисток встретили оглушительные аплодисменты.

