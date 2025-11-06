В Азербайджане наблюдалось Суперлуние.

Как сообщает Day.Az, оно началось 5 ноября в 17:10 и завершилось 6 ноября в 08:10.

Наибольшее сближение Луны с Землёй произошло в ночь с 5 на 6 ноября - в 02:30.

Во время Суперлуния Луна была примерно на 8 процентов больше и на 16 процентов ярче обычного полнолуния.

Расстояние между Луной и Землей составило 356 832 километра.

Отмечается, что Суперлуние не представляет никакой опасности для людей. Просто по мере приближения Луны к Земле её гравитационное воздействие сильнее влияет на уровень океанов и морей, что может вызвать повышение уровня воды на 3-5 сантиметров по сравнению с обычным состоянием.

Напомним, что максимальное сближение Луны с Землёй (перигей) произошло 4 января 1912 года, когда расстояние составляло 356 375 километров. В последующие годы наиболее близкие подходы фиксировались 26 января 1948 года - 356 508 км, 14 ноября 2016 года - 356 509 км и 1 января 2018 года - 356 565 км.

Следующее максимальное сближение Луны (356 447 км) и явление Суперлуние ожидается 25 ноября 2034 года.