Стало известно, насколько подорожает акциз на автомобили с бензиновым двигателем

Как ранее сообщалось, с 2026 года в Азербайджане отменяются налоговые и таможенные льготы на ввоз автомобилей из-за рубежа, а также повышаются ставки акциза на импорт подержанных легковых автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на fed.az, ранее было объявлено, что льготы на гибридные автомобили продлеваться не будут.

Кроме того, два дня назад председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров заявил, что с будущего года электромобили также будут облагаться НДС. Все эти изменения предусмотрены в рамках проекта государственного бюджета на 2026 год, а также поправок в Налоговый кодекс и другие законодательные акты.

Помимо этого, повышаются налоги и на традиционные автомобили - с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания. Речь идет о транспортных средствах, выпущенных более семи лет назад.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, при расчете акцизов на ввозимые автомобили повышаются коэффициенты для машин старше семи лет.

Если ранее коэффициенты составляли 1,2 для бензиновых и 1,5 для дизельных авто, то теперь они увеличены до 1,5 и 2 соответственно.

В результате акцизные ставки на автомобили старше семи лет значительно вырастут. Поскольку акциз рассчитывается в зависимости от объема двигателя, повышение особенно заметно для машин с крупными моторами.

Так, если ранее акциз для 2-литрового бензинового автомобиля составлял 720 манатов, то с 2026 года он повысится до 900 манатов (рост на 180 манатов).

Для машин с двигателем 2,5 л сумма возрастет с 3720 до 4650 манатов (+930 манатов), для 3-литровых - примерно на 1700 манатов, а для 3,5-литровых - примерно на 4000 манатов.

Наиболее ощутимое повышение ожидает автомобили с большими объемами двигателя: акциз для 5-литровых машин увеличится с 73 000 до 91 000 манатов, а для 5,5-литровых - с 151 000 до 201 000 манатов (рост на 50 000 манатов).

Аналогичное повышение коснется и дизельных автомобилей старше 7 лет:

для 2-литровых - акциз вырастет с 900 до 1200 манатов (+300 манатов),

для 3-литровых - с 8400 до 11 200 манатов (+2800 манатов),

для 5-литровых - с 91 000 до 121 000 манатов (+30 000 манатов),

для 5,5-литровых - с 151 000 до 201 000 манатов (+50 000 манатов).