Делегация Национальной гвардии штата Оклахома США находится в Азербайджане

Делегация Национальной гвардии штата Оклахома (США) во главе с начальником Объединенного штаба бригадным генералом Колби Уайтом находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, вначале делегация США посетила Аллею шехидов, возложив цветы на могилы наших сограждан, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, и венок к мемориалу "Вечный огонь".

"Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - генеральный директор Агиль Гурбанов провел встречу с делегацией США.

На встрече были обсуждены укрепление связей в области двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и штатом Оклахома (США), а также мероприятия, проводимые в этом направлении.

Стороны также обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в информации ведомства.