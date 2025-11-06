Трамп призвал немедленно прекратить шатдаун

Президент США Дональд Трамп в среду, 5 ноября, призвал представителей Республиканской партии в американском сенате немедленно прекратить шатдаун. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я думаю, это очень важно: нам нужно открыть страну. И способ сделать это сегодня днем - отменить правило филибастера", - сказал Трамп.

Представители Республиканской партии в беседе с агентством подчеркнули, что необходимых для отмены правила филибастера 60 голосов из 100 набрать не получится.