Будут ли владельцы сдаваемых в аренду квартир платить налоги?

С доходов, полученных физическими лицами от сдачи в аренду принадлежащих им жилых помещений (за исключением средств размещения, расположенных в гостиницах и аналогичных объектах), будет удерживаться налог у источника выплаты по ставке 10%.

Как сообщает Day.Az, соответствующее положение отражено в проекте закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс", обсужденном сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, если арендная (или квартирная) плата выплачивается физическим лицом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика, то арендодатель (или назначенный им налоговый агент) обязан уплатить налог по ставке 14% при аренде и 10% при сдаче жилья внаем, поставить сделку на налоговый учет и подать декларацию.

Для справки: по действующему законодательству, в аналогичных случаях арендодатель или назначенный им налоговый агент уплачивает налог по ставке 14%, ставит его на учет и подает декларацию.