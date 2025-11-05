Политическая слепота Сержа Саргсяна: видит ли он свое отражение в зеркале?

Автор: Акпер Гасанов

"Я не вижу никакого мира, просто не вижу", с таким интересным заявлением выступил сегодня бывший карабахский сепаратист, третий президент Армении, а ныне ходячий "политический труп" Серж Саргсян. Показательно, что констатация его политической слепоты имела место в ходе общения с журналистами у здания Антикоррупционного суда. Сержику Азатовичу приходится регулярно оправдываться за многолетний грабеж своей страны.

Знаете, что самое забавное в заявлении Саргсяна? То, что оно прозвучало именно в тот момент, когда на практике происходило ровно обратное: Азербайджан делает серьезные шаги в направлении мира - не на словах, а осуществляя конкретные действия. Напомню что недавно, в ходе визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан, главой нашего государства было объявлено об отмене ограничений на транзит грузов через территорию Азербайджана в Армению.

И вот, 4 ноября через территорию Азербайджана прошел поезд с пшеницей - 15 вагонов, 1 048,8 тонн. И это не декларации, не риторика, а конкретный знак доброй воли с азербайджанской стороны - в направлении открытия коммуникаций, снятия барьеров, создания предпосылок для более стабильного мира. Очевидно же, что такой транзит грузов показывает, что стороны способны двигаться навстречу друг другу, несмотря на тяжелое историческое прошлое, сложность территориальных вопросов и взаимные претензии.

Очевидно и то, что перед нами пример того, как спустя десятилетия закрытости, конфликтов и взаимного недоверия, появляется практическая работа над нормализацией отношений между странами. В этом смысле мир уже не просто на бумаге, он начинает проявляться в действиях. И представители официального Еревана уже выразили нашей стране за это свою благодарность.

Но Серж Саргсян всего этого "не видит". Более того, он "не увидел" и того, что произошло 8 августа в Вашингтоне. А там и тогда, напомню, была подписана Совместная декларация Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна по итогам их встречи при посредничестве президента США Дональда Трампа. Этот документ закрепляет все стратегические достижения Азербайджана за последние годы и фактически ставит окончательную точку в карабахском вопросе.

При этом, Первый пункт декларации зафиксировал парафирование текста Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. То есть, Армения, на высшем уровне и в письменной форме, признает необходимость жить в условиях мира, без конфронтации и вооруженных конфликтов. После чего, как я уже указал выше, последовали конкретные шаги со стороны Азербайджана навстречу миру. И они, подчеркну еще раз, были с благодарностью приняты руководством Армении.

Добавлю также, что вот уже несколько лет уже не ведётся никаких боевых действий между странами, при этом имеет место процесс делимитации и демаркации границ. Каким ещё должен быть мир? Понятно же, что пока рано даже мечтать о периоде, когда отношения между странами и народами вернуться на тот уровень, что был в шестидесятые или семидесятые годы прошлого века. Но хороший мир действительно лучше доброй ссоры.

Поразительно ли, что все это отчаянно пытается отрицать Серж Саргсян? Вовсе нет. Ведь в своей политической слепоте расписывается тот, кто проделал путь от токаря на Ереванском электротехническом заводе до комсомольского активиста, а оттуда - в ряды карабахских сепаратистов. Ну а далее - кресло президента Армении и попытка удержать власть в стране путем внесения изменений в Конституцию для дальнейшего управления Арменией из премьерского кресла.

Но, эта попытка Саргсяна накрылась медным тазом. Тогда оппозиционер, а ныне премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2018 году пинком под зад выкинул Сержа Саргсяна на свалку новейшей армянской истории. Оттуда, образно говоря, он поныне и вещает, пытаясь отрицать очевидное и тужась "не видеть" то, что видят все - в Азербайджане, в Армении и в мире.

С другой стороны - мы ведь помним, что после четырехдневной войны что имела место в апреле 2016 года, Серж Саргсян активно пытался убедить граждан своей страны в том, что поражение можно называть "победой". Азербайджанская армия тогда освободила достаточно весомый кусок ранее оккупированных земель, взяв под контроль стратегические высоты, но Сержик клялся и божился, что это "победа" Армении. То есть, неизлечимость его политической слепоты была заметна еще тогда. С тех пор болезнь только прогрессирует. И я не удивлюсь, если Саргсян однажды заявит, что он и своего отражения в зеркале тоже не видит.