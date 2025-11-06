Является ли импортируемое из Монголии мясо "халяльным"?

За январь-август текущего года Азербайджан импортировал 106,52 тонны баранины на сумму 373,4 тыс. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем импорта сократился на 24%, а его стоимость - на 35%.

Основными поставщиками баранины в Азербайджан в отчетный период стали:

- Монголия - 87,43 тонны (-38%) на сумму 349,72 тыс. долларов (-38%),

- Россия - 18,92 тонны (+1 892 раза) на сумму 18,65 тыс. долларов (+1 865 раз),

- Новая Зеландия - 0,14 тонны (-26%) на сумму 4,49 тыс. долларов (+5,4%),

- Австралия - 0,03 тонны (-40%) на сумму 0,53 тыс. долларов (-62%).

Отмечается, что в 2024 году 99,3 процента из 453 тонн баранины, импортированной в Азербайджан, пришлось на долю Монголии.

Духовное и религиозное беспокойство

Как сообщает Day.Az, статистика выявила примечательную деталь: весь импорт баранины поступает из немусульманских стран, что вызывает определенное беспокойство с религиозной и нравственной точки зрения, по мнению ряда экспертов и богословов.

Теолог Турал Ирфан в комментарии изданию Bizim.Media отметил, что в этих странах забой животных, как правило, не проводится по исламским правилам:

"Согласно исламу, животное, мясо которого разрешено к употреблению, должно быть обращено в сторону киблы и заколото с произнесением имени Аллаха. В противном случае оно считается нечистым, а его мясо - запретным (харам)".

По его словам, правильный забой - то есть в направлении киблы и с произнесением имени Аллаха - обеспечивает полное истечение крови, что соответствует как религиозным требованиям, так и медицинским нормам безопасности:

"При использовании электрического тока или других искусственных методов кровь полностью не выходит из тела животного, что неприемлемо ни с религиозной, ни с медицинской точки зрения".

"Использование такого мяса неправильно"

Турал Ирфан подчеркнул, что употребление мяса неизвестного происхождения, забитого без соблюдения исламских правил, нельзя считать допустимым:

"Если импортируемое мясо не подготовлено в соответствии с исламскими нормами, его употребление нежелательно как с религиозной, так и с медицинской точки зрения. При торговле мясной продукцией с другими странами необходимо уделять особое внимание тому, чтобы она соответствовала нашим религиозным и духовно-нравственным ценностям".

Он также добавил, что, по некоторым данным, в Монголии забой животных не соответствует традиционным или религиозным правилам:

"У животного вынимают сердце, не обеспечивая свободный отток крови. В результате животное умирает в муках, а кровь остается в мясе, делая его вредным".

Может ли потребоваться "Халяль"-сертификат?

Другой аспект вопроса связан с юридическими и контрольными механизмами. Общественность интересует, имеют ли импортируемые мясные продукты сертификаты "Халяль".

По этому поводу в Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) направлен официальный запрос. Сообщается, что вопрос находится на контроле.