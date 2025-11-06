“Игроки "Челси" сами виноваты в упущенной победе в Баку”

Капитан лондонского "Челси" Рис Джеймс после матча Лиги чемпионов в Баку против "Карабаха" (2:2) признал, что его команда упустила победу по собственной вине, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

По словам защитника, лондонцы начали по-чемпионски, но затем допустили ошибки, которые и определили исход встречи.

"Да, это разочаровывает. Приехав в Баку, мы, конечно, хотели победить. Мы вышли довольно сильно и хорошо начали, повели в счете, и потому обидно упустить это. Пропущенные нами голы с нашей точки зрения были неудачными. Мы подарили пенальти и еще один гол, который мы им по сути также подарили", - цитирует Джеймса сайт клуба.

Капитан подчеркнул, что "Челси" не сумел правильно реагировать на ключевые эпизоды:

"Мы недостаточно хорошо адаптировались к определенным ситуациям, а пропущенные нами голы стали следствием нашей собственной небрежной игры. Это то, что нам, как команде, нужно улучшать дальше".

Джеймс уверен, что концовка могла принести его команде победу:

"У нас были шансы, чтобы выиграть матч, но мы ими не воспользовались, и винить некого, кроме самих себя, в том, что не взяли все три очка".

Отдельно капитан выделил молодого бразильца Эстевaо, открывшего счет в матче:

"Эстевaо потрясающий игрок, мир у его ног. Он все еще очень молод, и это наша ответственность - удерживать его на земле, защищать его и следить, чтобы он оставался здоровым. Ему еще предстоит большое развитие, но мы очень рады его выступлениям и тому, что он с нами", - добавил Джеймс.

Напомним, "Карабах" и "Челси" набрали по семь очков в турнирной таблице Лиги чемпионов и располагаются на 12-м и 15-м местах соответственно. Следующий матч в ЛЧ агдамцы проведут 25 ноября на выезде против чемпиона Италии "Наполи".