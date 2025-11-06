https://news.day.az/politics/1793524.html В Шуше прошел военный парад в честь 5-летия Дня Победы - ФОТО В городе Шуша прошел военный парад в честь 5-летия Дня Победы. Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, марш азербайджанской армии, стартовавший от площади Флага, продолжился по обозначенному маршруту по центральным улицам города в сопровождении военного оркестра. Горожане с гордостью наблюдали за военным парадом.
