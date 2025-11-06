Рашида Дати подала жалобу на Франсуа Деведжяна
Министр культуры Франции Рашида Дати, баллотирующаяся на пост мэра Парижа, обратилась к председателю палаты адвокатов Парижа по поводу серьёзных и повторяющихся нарушений основных принципов адвокатской профессии.
Как передает Day.Az, причиной стали регулярные обвинения Франсуа Деведьяна в её "связях с Азербайджаном, коррупции и торговле влиянием".
Деведьян, тем временем, бросился в просторы соцсети Х, чтобы в очередной раз пожаловаться на Дати.
Адвокат утверждает, что "придерживался принципов, включающих клятву адвоката (достоинство, совесть, независимость, честность и человечность), а также честь, лояльность, бескорыстие, профессиональное братство, деликатность, умеренность и вежливость".
"Похоже, что постоянное напоминание о её направлении в суд по делу о коррупции и торговле влиянием серьёзно раздражает госпожу Дати. Тем не менее это объективный факт, который никоим образом не нарушает презумпцию невиновности", - изрек он.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре