Рашида Дати подала жалобу на Франсуа Деведжяна

Министр культуры Франции Рашида Дати, баллотирующаяся на пост мэра Парижа, обратилась к председателю палаты адвокатов Парижа по поводу серьёзных и повторяющихся нарушений основных принципов адвокатской профессии.

Как передает Day.Az, причиной стали регулярные обвинения Франсуа Деведьяна в её "связях с Азербайджаном, коррупции и торговле влиянием".

Деведьян, тем временем, бросился в просторы соцсети Х, чтобы в очередной раз пожаловаться на Дати.

Адвокат утверждает, что "придерживался принципов, включающих клятву адвоката (достоинство, совесть, независимость, честность и человечность), а также честь, лояльность, бескорыстие, профессиональное братство, деликатность, умеренность и вежливость".