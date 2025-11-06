Китай создал «революционный» реактор для крупнейшего в мире контейнеровоза

В Китае создали реактор, работающий с использованием тория, для установки на тяжелых кораблях. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в отличие от традиционных ядерных реакторов, которые работают на основе урана и требуют мощных систем охлаждения, новый китайский реактор будет работать на основе тория - более безопасного вещества, запасы которого гораздо больше. В статье отмечается, что в случае его успешного внедрения может произойти "революция в коммерческом судоходстве".

Ториевый реактор планируется установить на разрабатываемый в Китае крупнейшей в мире контейнеровоз. Это судно будет способно брать на борт 14 тысяч морских контейнеров. Реактор, работающий на основе тория, сможет вырабатывать 50 МВт электроэнергии, чего достаточно для того, чтобы контейнеровоз годами плавал в океанах без дозаправки. Ожидается, что этап проектирования судна с ториевым реактором завершится в 2026 году.