В Баку началась подготовка к параду в честь 5-й годовщины Победы - ФОТО - ВИДЕО

В Баку началась подготовка к военному параду, посвященному 5-й годовщине Победы в Отечественной войне. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках подготовки проходят учения подразделений Вооруженных сил Азербайджана и демонстрация военной техники. Новость обновляется