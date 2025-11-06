https://news.day.az/society/1793544.html В Баку началась подготовка к параду в честь 5-й годовщины Победы - ФОТО - ВИДЕО В Баку началась подготовка к военному параду, посвященному 5-й годовщине Победы в Отечественной войне. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках подготовки проходят учения подразделений Вооруженных сил Азербайджана и демонстрация военной техники. Новость обновляется
Новость обновляется
