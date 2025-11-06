Азербайджан и bp обсудили развитие углеводородных и "зеленых" энергопроектов

Азербайджан обсудил с bp развитие углеводородных и "зеленых" энергетических проектов, а также укрепление стратегического партнерства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в X.

"Мы провели продуктивную встречу с региональным президентом bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли. Обсудили развитие углеводородных и "зелёных" энергетических проектов, а также укрепление нашего стратегического партнёрства", - говорится в публикации.

Отметим, что компания bp присутствует в Азербайджане уже 30 лет и является крупнейшим иностранным инвестором в стране. bp остаётся приверженной реализации совместных энергетических проектов с Азербайджаном в предстоящие десятилетия, концентрируя свою региональную деятельность на ключевых активах и разработках, обладающих значительным потенциалом роста.

В Каспийском регионе основная деятельность bp сосредоточена в Азербайджане, который компания рассматривает как ценного энергетического партнёра и важного участника регионального развития. Здесь bp осуществляет эксплуатацию одного из крупнейших нефтяных месторождений мира - Азери-Чираг-Гюнешли, а также не менее значимого газового месторождения Шахдениз.

bp располагает активами и инфраструктурой мирового уровня, поскольку оба месторождения напрямую связаны с внутренними и международными рынками посредством крупной экспортной системы. Эта система включает разветвлённую сеть подводных трубопроводов, соединённую с одним из крупнейших в мире наземных нефтегазовых терминалов - Сангачальским терминалом, а также тремя экспортными трубопроводами, ведущими к морским экспортным системам на Чёрном и Средиземном морях. Кроме того, создана новая газоэкспортная система в рамках проекта Шахдениз 2, обеспечивающая поставки газа в Турцию и далее в Европу.