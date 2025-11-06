https://news.day.az/azerinews/1793658.html "Şahdağ Qusar" - "Şimal" matçında 6 qol, 1 qırmızı vərəqə Futbol üzrə Azərbaycan I Liqasında VII turun oyunları keçirilib. Day.Az xəbər verir ki, bu gün "Şahdağ Qusar" Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda "Şimal"ı qəbul edib. Qarşılaşma qusarlıların 4:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qollar: R.Voronsov, 41, M.Məsimov, 81, E.Veysov, O.Fərəcov, 90+5 - İ.Səmədov, 35, F.Nadirov, 55
"Şahdağ Qusar" - "Şimal" matçında 6 qol, 1 qırmızı vərəqə
Futbol üzrə Azərbaycan I Liqasında VII turun oyunları keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu gün "Şahdağ Qusar" Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda "Şimal"ı qəbul edib. Qarşılaşma qusarlıların 4:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Xallarını 10-a yüksəldən "Şahdağ Qusar" turnir cədvəlinin 5-ci pilləsində qərarlaşıb. 2 xalı olan "Şimal" isə sonuncu yerdədir.
"Şahdağ Qusar" - "Şimal" 4:2
Qollar: R.Voronsov, 41, M.Məsimov, 81, E.Veysov, O.Fərəcov, 90+5 - İ.Səmədov, 35, F.Nadirov, 55
Qırmızı vərəqə: S.Əlişan, 90+1 ("Şimal")
