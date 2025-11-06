В Азербайджане разработан технический регламент для энергоэффективных приборов и оборудования

Проект технического регламента на энергопотребляющие приборы и оборудование, направленные на повышение энергоэффективности, будет представлен на публичные слушания и обсуждение.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики.

Сообщается, что 13 ноября 2025 года в 11:00 в "Бакинском доме малого и среднего бизнеса" при совместной организации Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана пройдут публичные слушания и обсуждения проектов технических регламентов, подготовленных Министерством энергетики Азербайджанской Республики, включая:

- "Об энергетической маркировке холодильного оборудования"

- "О требованиях к экодизайну холодильного оборудования"

- "О требованиях к экодизайну кондиционеров и комфортных вентиляторов"

- "Об энергетической маркировке кондиционеров"

- "Об энергетической маркировке источников света и отдельных механизмов управления"

- "О требованиях к экодизайну источников света и отдельных механизмов управления"

- "Об энергетической маркировке кухонных плит и вентиляционных систем"

- "О требованиях к экодизайну кухонных плит, варочных панелей и вентиляционных систем"

- "О требованиях к экодизайну бытовых стиральных машин и стиральных машин с функцией сушки"

- "Об энергетической маркировке бытовых стиральных машин и стиральных машин с функцией сушки"

- "О требованиях к экодизайну пылесосов".

Институты гражданского общества, субъекты предпринимательства, потребители и заинтересованные государственные органы могут присоединиться к онлайн-встрече и принять участие в обсуждениях по ссылке https://bit.ly/4nJ28tY:

Обсуждения будут проводиться в соответствии с законодательством в целях получения заключений и предложений по проектам технических регламентов, содействия активному участию заинтересованных сторон в подготовке этих регламентов, а также информирования общественности о требованиях, предусмотренных в технических регламентах, и положительных результатах их применения.

В ходе публичных слушаний планируется проанализировать заключения, замечания и предложения, представленные заинтересованными лицами по проекту, с учетом требований законодательства, и провести обсуждение по их отражению в проектах.

Отметим, что проекты технических регламентов также размещены в подразделе "Публичные слушания и обсуждения проектов технических регламентов" раздела "Законодательство" официального сайта Агентства (https://competition.gov.az/az/page/qanunvericilik/teksniki-reqlament-layihelerinin-ictimai-dinlenmesi-ve-muzakiresi).