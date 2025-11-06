"Глаз истины" – в Анталье представили полувековой творческий путь Резы Дегати

В Анталье в рамках I Форума послов культуры Азербайджана состоялась презентация "Глаз истины", посвящённая полувековой творческой деятельности всемирно известного фотографа азербайджанского происхождения из Франции Резы Дегати. В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и послы культуры страны.

Реза Дегати отметил, что высоко ценит признание на уровне государства своей деятельности, и в частности награждение орденом "Достлуг" распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Он рассказал о ключевых особенностях фотожурналистики, роли визуальных материалов в информационных войнах и важности донесения до мирового сообщества правды об Азербайджане. Реза Дегати отметил, что работал более чем в 110 странах, и каждая его фотография отражает значимое событие и несёт важное послание.

Фотограф подчеркнул, что жертвами войн чаще всего становятся женщины и дети, и именно они нередко оказываются героями его работ.

Реза Дегати поделился воспоминаниями о том, как ему удалось запечатлеть на фотопленку трагические и героические страницы азербайджанской истории - события 20 Января, Первой и Второй Карабахских войн, геноцида в Ходжалы. На мероприятии были показаны его фотографии, отразившие эти моменты, а также видеоматериалы, посвященные пятилетию Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.