Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании информационной системы Invest in Azerbaijan

В Азербайджане будет создана информационная система Invest in Azerbaijan.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий указ.

Согласно указу, утверждено "Положение об информационной системе Invest in Azerbaijan".

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.

Новость обновляется