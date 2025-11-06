https://news.day.az/officialchronicle/1793605.html Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании информационной системы Invest in Azerbaijan В Азербайджане будет создана информационная система Invest in Azerbaijan. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий указ. Согласно указу, утверждено "Положение об информационной системе Invest in Azerbaijan".
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании информационной системы Invest in Azerbaijan
В Азербайджане будет создана информационная система Invest in Azerbaijan.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий указ.
Согласно указу, утверждено "Положение об информационной системе Invest in Azerbaijan".
Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.
Новость обновляется
