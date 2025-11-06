История Гюльсюм, которая на протяжении десяти лет ухаживала за молодым россиянином, оставшимся без поддержки

С 7 ноября сеть кинотеатров CineMastercard представляет эксклюзивный показ турецкой семейной драмы "Bi Umut" (Надежда), основанной на реальных событиях.

Как передает Day.Az, фильм рассказывает историю Гюльсюм Кабадайы - женщины, которая на протяжении десяти лет ухаживала за молодым россиянином, оставшимся без семьи и поддержки. Это проникновенная история о безусловной доброте, материнской любви и силе сопереживания, способная глубоко затронуть каждого зрителя.

Режиссёр фильма - Гёкхан Ары, сумевший создать эмоционально насыщенное повествование о стойкости духа и вере в человеческое чудо.

В картине снимались: Хюлья Дуяр, Леон Кемстач, Фикрет Кушкан, Джелал Озтюрк, Хаят Ван Эджк и Арзум Онан.

"Bi Umut" - вдохновляющая кинолента о подлинном человеческом участии, которая находит отклик в сердцах зрителей разных поколений.

Показы фильма проходят исключительно в кинотеатрах сети CineMastercard.