Кадры с уборщиком и роботом из Китая завирусились в сети - ВИДЕО
На кадрах видно, как мужчина в униформе с любопытством наблюдает за роботом, который выполняет ту же работу, что и он сам.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Этот момент вызвал бурную реакцию в интернете и стал поводом для обсуждения роли человека в эпоху автоматизации.
