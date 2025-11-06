https://news.day.az/world/1793616.html Глава МИД Польши пожаловался на вмешательство в личную жизнь Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что дал показания в Национальной прокуратуре по вопросу о применении израильского шпионского программного обеспечения (ПО) Pegasus для чтения его личных сообщений. Как передает Day.Az, об этом министр рассказал в соцсети X. "Они с удовольствием читали мои личные разговоры.
Глава МИД Польши пожаловался на вмешательство в личную жизнь
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что дал показания в Национальной прокуратуре по вопросу о применении израильского шпионского программного обеспечения (ПО) Pegasus для чтения его личных сообщений.
Как передает Day.Az, об этом министр рассказал в соцсети X.
"Они с удовольствием читали мои личные разговоры. Я надеюсь, что виновных в использовании кибер-оружия против политических конкурентов постигнет закон и справедливость", - отметил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре