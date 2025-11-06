Глава МИД Польши пожаловался на вмешательство в личную жизнь

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что дал показания в Национальной прокуратуре по вопросу о применении израильского шпионского программного обеспечения (ПО) Pegasus для чтения его личных сообщений.

Как передает Day.Az, об этом министр рассказал в соцсети X.

"Они с удовольствием читали мои личные разговоры. Я надеюсь, что виновных в использовании кибер-оружия против политических конкурентов постигнет закон и справедливость", - отметил он.