Азербайджан присоединился к Конвенции о Международной организации по оборудованию для морского судоходства

Азербайджанская Республика присоединилась к "Конвенции о Международной организации по оборудованию для морского судоходства".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий закон.

Согласно закону, Азербайджанская Республика присоединилась к "Конвенции о Международной организации по оборудованию для морского судоходства", подписанной в Париже 27 января 2021 года.