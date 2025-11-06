https://news.day.az/officialchronicle/1793610.html Азербайджан присоединился к Конвенции о Международной организации по оборудованию для морского судоходства Азербайджанская Республика присоединилась к "Конвенции о Международной организации по оборудованию для морского судоходства". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий закон.
Азербайджан присоединился к Конвенции о Международной организации по оборудованию для морского судоходства
Азербайджанская Республика присоединилась к "Конвенции о Международной организации по оборудованию для морского судоходства".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий закон.
Согласно закону, Азербайджанская Республика присоединилась к "Конвенции о Международной организации по оборудованию для морского судоходства", подписанной в Париже 27 января 2021 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре