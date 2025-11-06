TikTok запускает проект по поощрению контент-мейкеров

TikTok объявил о проведении первой в истории премии TikTok Awards в США, которая состоится 18 декабря в Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире как на TikTok, так и у официального стримингового партнера Tubi. Поклонники смогут проголосовать за своих любимых создателей на TikTok Awards in-app hub, начиная с 18 ноября и до 5 декабря. Это первое мероприятие, посвященное TikTok, которое состоится в США, тогда как в прошлом году социальная медиакомпания провела аналогичные мероприятия в 21 стране, включая Корею, Великобританию/Ирландию, Бразилию, Мексику, Австралию и Германию.

Конкурирующая платформа Instagram также недавно объявила о своей собственной программе награждения Rings, в рамках которой 25 лучших создателей будут награждены как физическими, так и цифровыми кольцами, отобранными жюри, в состав которого входят Спайк Ли, Марк Джейкобс и глава Instagram Адам Моссери.