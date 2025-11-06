Утверждены тарифы на использование цифровых ресурсов в телекоммуникационной сети Азербайджана

Утверждены "Тарифы на выделение и использование номерных ресурсов в телекоммуникационной сети общего пользования Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение подписал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

Согласно решению, тарифы на выделение и использование цифровых ресурсов в телекоммуникационной сети общего пользования Азербайджанской Республики будут следующими:

№ Название цифровых ресурсов Тариф (в манатах) (включая НДС) Единовременный Ежегодный I II III IV 1 Выделение цифрового ресурса для стационарной телефонной телекоммуникационной сети (на 1 номер) 1.1. в городе Баку 0,80 0,10 1.2. в других административно-территориальных единицах 0,20 0,02 2. выделение 2-или 3-значного кода географической зоны для телекоммуникационной сети стационарного телефона 20 000,00 1 000,00 3. выделение 2-или 3-значного географического кода для сотовой (сотовой) телефонной телекоммуникационной сети 240 000,00 20 000,00 4. выделение негеографического цифрового ресурса для сотовой (сотовой) телефонной телекоммуникационной сети (для каждого номера 1-миллионного цифрового ресурса, следующего за 2-значным кодом) - 0,008 5. Выделение 3 (трех), 4 (четырех) и 5 (пяти) цифровых негеографических номерных ресурсов для телекоммуникационной сети фиксированной связи и телекоммуникационной сети сотовой связи (мобильной связи) 2 800,00 840,00 6. разделение кода международной точки (point) 2 940,00 245 7. разделение кода национальной точки (точки) 980,00 300,00 8. разделение кода сотовой (мобильной) телефонной телекоммуникационной сети (MNC) 1 960,00 240,00 9. разделение кода аутентификации сети данных (DNIC) 1 560,00 200,00

Отметим, что решение было принято 27 октября, внесено в Государственный реестр правовых актов 4 ноября и вступило в силу 5 ноября.