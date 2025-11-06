https://news.day.az/world/1793649.html Ночная гроза в Лиссабоне - ВИДЕО Ночная гроза в Лиссабоне сопровождалась сильным ветром и ливнем. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местные службы зафиксировали десятки вызовов из-за упавших веток и перебоев с электричеством. Несмотря на непогоду, серьёзных происшествий не произошло.
