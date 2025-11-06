Ночная гроза в Лиссабоне

Ночная гроза в Лиссабоне сопровождалась сильным ветром и ливнем.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Местные службы зафиксировали десятки вызовов из-за упавших веток и перебоев с электричеством.

Несмотря на непогоду, серьёзных происшествий не произошло.