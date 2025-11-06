Азербайджан и Великобритания обсудили расширение инвестиционных связей

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с торговым представителем Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии, членом Палаты лордов лордом Джоном Олдердейсом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Хикмет Гаджиев поделился этой информацией в своем аккаунте в "X".

"Был рад встретиться сегодня с торговым представителем Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии лордом Олдердейсом. У нас состоялась плодотворная беседа о том, как еще больше расширить в духе стратегического партнерства двусторонние торговые, бизнес- и инвестиционные связи стран, а также как мы можем воспользоваться возможностями в области искусственного интеллекта и цифровой трансформации", - говорится в сообщении.