Ученые предупредили о замедлении расширения Вселенной

Астрономы из Университета Йонсэ в Сеуле (Южная Корея) заявили, что расширение Вселенной не ускоряется, как предполагался в теории, а замедляется.

Как передает Day.Az, их исследование было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ученые считают, что расширение Вселенной в итоге может прийти к "большому сжатию". Согласно этой теории, Вселенная будет сжиматься и в конечном итоге "схлопнется" до начального состояния перед "большим взрывом", в результате которого она была создана.

После оценки возраста 300 галактик-хозяев южнокорейские астрофизики сделали вывод, что в свойствах звезд ранней Вселенной были различия, означающие, что они производят в среднем более слабые сверхновые.

"Наше исследование показывает, что в настоящее время Вселенная уже вступила в фазу замедленного расширения и что темная энергия эволюционирует со временем гораздо быстрее, чем считалось ранее", - заявил в беседе с газетой The Guardian профессор Янг-Вук Ли, который руководил исследованием.