Представлено умеющее общаться голосом пользователя ИИ-кольцо

Американская компания Sandbar представила кольцо Stream Ring, способное преобразовывать устные заметки в текст и клонировать голос пользователя с помощью искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает NotebookCheck.

Stream Ring активируется прикосновением к сенсорной панели на боковой части корпуса. После этого пользователь может продиктовать заметку, которая мгновенно транскрибируется языковыми моделями и сохраняется в мобильном приложении. Аудиофайлы при этом не создаются. По словам разработчиков, устройство распознает даже шепот, что делает его удобным для использования в общественных местах.

Синхронизация заметок осуществляется со смартфоном и веб-приложением. Обработка данных реализована в гибридном формате - часть вычислений происходит на устройстве, часть в облаке, что повышает скорость и безопасность данных.

Отдельное внимание уделено функции "внутренний голос". Технология, основанная на решениях Eleven Labs, позволяет синтезировать ответы искусственного интеллекта голосом владельца. Пользователь при этом может выбрать и другие варианты озвучки.

Stream Ring также выполняет функции мини-контроллера для управления медиаконтентом: касанием можно запускать или останавливать воспроизведение, двойным нажатием - менять треки, а свайпом регулировать громкость. Время автономной работы устройства составляет один день, а зарядка осуществляется через док-станцию с разъемом USB-C.

В версии в матовом серебре оценили в $249, в полированном золоте - в $299. Также предусмотрена подписка Stream Pro стоимостью $10 в месяц - без нее пользователю доступны неограниченные заметки при ограниченном числе взаимодействий с ИИ.