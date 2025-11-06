В метро Рима появился видеоролик ко Дню Победы

На мониторах станций метро, автобусных остановок итальянской столицы в честь 5-й годовщины 8 Ноября - Дня Победы показали видеоролик.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в нем повествуется о 44-дневной Отечественной войне, каждый день которой был героическим эпосом, об исторической и славной Победе. "Эта славная Победа - одна из самых светлых страниц нашей истории, великое достижение, достигнутое благодаря воле и решимости нашего народа. Эта Победа живет в сердце каждого азербайджанца, она будет жить вечно как символ силы и гордости нашего народа. Мы победили вместе, мы сильны вместе. Мы написали эту славную историю вместе. С 8 ноября - Днем Победы!", - подчеркивается в видеоролике.

В видеоряде представлены кадры Баку Медиа Центра, где с большой гордостью и воодушевлением празднуется славная Победа нашего народа.

Отметим, что видеоролик будет транслироваться до 9 ноября на 362 экранах 55 станций римской подземки и 500 мониторах 120 автобусных остановок в рамках кампании по общественному просвещению, проводимой Азербайджано-Итальянским объединением.