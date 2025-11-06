Севиль Микаилова предложила включение в госбюджет разделов, посвящённых искусственному интеллекту и "голубой экономике"

В Азербайджане предлагается в ближайшие годы включить в государственный бюджет отдельные разделы, посвящённые искусственному интеллекту и "голубой экономике".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с соответствующим предложением выступила вице-президент Международного Межпарламентского Союза (IPU) от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год" на совместном заседании нескольких парламентских комитетов.

"Обсуждаемый проект бюджета станет весьма надёжным документом для достижения задач по защите и укреплению устойчивой экономики, поставленных Президентом Ильхамом Алиевым перед правительством", - сказала она.

Депутат подчеркнула, что поддерживает вопрос большого значения эффективности капитальных расходов, упомянутый в выступлении министра финансов: "Считаю, что именно этот аспект станет основным фактором в решении существующих проблем в регионах, а также реализации государственного бюджета 2026 года".

Также она коснулась ряда нововведений, используемых в международной практике при формировании бюджета.

"В частности, предлагаю в ближайшие годы включить в государственный бюджет отдельные разделы, посвящённые искусственному интеллекту и "голубой экономике". Термин "голубая экономика" уже широко используется в докладах ООН по Целям развития тысячелетия. Важность этого вопроса заключается в том, что, как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, такие экологические проблемы, как снижение уровня воды в Каспийском море, представляют собой серьёзные вызовы для нашей страны. В то же время мы сталкиваемся с аналогичными проблемами в управлении другими водными бассейнами. В этой связи, если ООН включила в свой бюджет разделы, посвящённые "голубой экономике", было бы полезно, чтобы и Азербайджан в будущих документах по бюджету уделил этому направлению особое место", - сказала депутат.

Севиль Микаилова отметила, что государственный бюджет на 2026 год - это достаточно продуманный, гибкий документ, отвечающий современным вызовам, и она поддержит этот проект.