Apple готовит улучшенный iPhone Air

Apple разрабатывает второе поколение сверхтонкого iPhone Air вместе с линейкой iPhone 18 в 2026 году. Новинка получит улучшение в виде двух камер.

Как передает Day.Az, об этом сообщает MacRumors со ссылкой на китайского инсайдера Digital Chat Station.

iPhone Air 2 получит двойной модуль камеры: основную камеру с разрешением 48 Мп и сверхширокоугольную на 48 Мп, что устранит одно из ключевых ограничений текущего поколения и приблизит модель к базовому iPhone 17 по фотовозможностям.

Отмечается, что это улучшение потребует переработки внутренней компоновки, включая плату и охлаждение в области горизонтальный блок камер, где сосредоточено большинство компонентов нынешнего Air.

Дизайн сохранит узнаваемую концепцию: рекордная толщина около 5,6 мм, горизонтальный блок камер и минималистичный вид. Вторую камеру разместят справа от основного модуля без радикальной смены внешнего вида. При этом не исключено незначительное увеличение массы из‑за этих изменений.

Анонс серии iPhone 18 ожидается в сентябре 2026 года. Apple, вероятно, сохранит стартовую цену на iPhone Air 2 на уровне $999.