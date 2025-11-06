https://news.day.az/politics/1793568.html Турецкие военные примут участие в параде Победы в Баку Шесть истребителей F-16 ВВС Турции примут участие в параде, который состоится в Азербайджане в День Победы - 8 ноября. Как сообщает Day.Az, об этом сказал на пресс-конференции советник министерства национальной обороны Турции по связям с общественностью и прессой Зеки Актюрк.
Шесть истребителей F-16 ВВС Турции примут участие в параде, который состоится в Азербайджане в День Победы - 8 ноября.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал на пресс-конференции советник министерства национальной обороны Турции по связям с общественностью и прессой Зеки Актюрк.
Он отметил, что также состоится марш церемониального подразделения Президентской гвардии Турции.
