Турецкие военные примут участие в параде Победы в Баку

Шесть истребителей F-16 ВВС Турции примут участие в параде, который состоится в Азербайджане в День Победы - 8 ноября.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал на пресс-конференции советник министерства национальной обороны Турции по связям с общественностью и прессой Зеки Актюрк.

Он отметил, что также состоится марш церемониального подразделения Президентской гвардии Турции.