Трамп обратился к Си Цзиньпину

Президент США Дональд Трамп во время своей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее поднял вопрос о судьбе гонконгского медиамагната Джимми Лая, который в настоящее время находится в заключении.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

Анонимный представитель администрации отметил, что Трамп, как и обещал, вернулся к теме Джимми Лая, и обе стороны приняли участие в обсуждении этого вопроса. Однако разговор не углубился в конкретные условия освобождения, и главные темы касались состояния здоровья 77-летнего бизнесмена после продолжительного судебного процесса, связанного с обвинениями в угрозе национальной безопасности.

Как сообщается, обсуждение этой ситуации заняло менее пяти минут. Другой источник подчеркнул, что Си Цзиньпин выслушал просьбу Трампа. Президент США выразил надежду, что освобождение Лая могло бы положительно сказаться на двусторонних отношениях между Вашингтоном и Пектином, а также улучшить имидж Китая на международной арене.