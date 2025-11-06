Сильный пожар в Ереване

Пожар вспыхнул в Ереване в супермаркете "Ереван Сити".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в тушении пожара задействованы 4 боевых расчета.

Причины возгорания пока неизвестны.