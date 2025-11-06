“Карабах” повторил лучшие результаты в еврокубках по набранным очкам и забитым голам

Агдамский "Карабах" проводит один из сильнейших евросезонов в своей истории по количеству набранных очков и забитых голов в первых четырех турах основной стадии турнира. А если учитывать статус и уровень Лиги чемпионов, то - лучший.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после четырех туров лиговой фазы Лиги чемпионов команда Гурбана Гурбанова набрала семь очков и забила восемь голов - оба показателя входят в число лучших в истории клуба в европейских турнирах.

По количеству набранных очков нынешний результат повторяет достижение сезона Лиги Европы-2016/17, когда "Карабах" также имел семь баллов после четырех туров. Рекорд же остается за кампанией Лиги конференций-2021/22, в которой агдамцы взяли максимальные 10 очков в первых четырех матчах.

Не менее значим и другой показатель: восемь забитых голов в первых четырех турах. В сезоне ЛЧ-2025/26 "Карабах" отличился в матчах с "Бенфикой" (3:2), "Копенгагеном" (2:0), "Атлетиком" (1:3) и "Челси" (2:2), достигнув рекордного для клуба уровня. Этот результат повторяет достижение Лиги конференций-2021/22, где агдамцы также забили восемь мячей за аналогичный отрезок турнира.

При этом важно подчеркнуть, что показатели, достигнутые в текущем розыгрыше главного еврокубка - Лиги чемпионов, имеют более высокую ценность, чем аналогичные результаты в Лиге Европы и Лиге конференций.

Таким образом, действующий евросезон уже вошел в число лучших стартов "Карабаха" по количеству набранных очков и забитых голов: команда не только повторила свой показатель по очкам, но и сравняла исторический максимум по забитым мячам на дистанции первых четырех туров.

На фоне соперников уровня "Челси", "Бенфики", "Копенгагена" и "Атлетика" это подчеркивает масштаб прорыва агдамцев и их готовность бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов.