США развернут военное присутствие в Дамаске

США готовятся развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске, чтобы способствовать реализации пакта о безопасности, в заключении которого Вашингтон выступает посредником между Сирией и Израилем.

Как сообщает Day.Az, источники Reuters сообщили, что США готовятся укрепить военное присутствие на авиабазе в Дамаске.

О планах США по присутствию в сирийской столице ранее не сообщалось.

База расположена на въезде в районы южной Сирии, которые, как ожидается, станут демилитаризованной зоной в рамках пакта о ненападении между Израилем и Сирией. Посредником в этом соглашении выступает администрация Президента США Дональда Трампа.

В понедельник Трамп встретится с Президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Белом доме. Это будет первый подобный визит главы сирийского государства.

Два сирийских военных источника сообщили Reuters, что технические переговоры были сосредоточены на использовании базы для логистики, наблюдения, дозаправки и гуманитарных операций, при этом Сирия сохранит полный суверенитет над объектом.