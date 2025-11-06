Произведение туркменского автора XVIII века вновь подтверждает, что население Иревана составляли азербайджанские тюрки

Недавно в Баку впервые было опубликовано произведение туркменского автора XVIII века Абдурразака Новраса "Тарихчейи-Новрас", описывающее ситуацию в городе Иреван в 1731 году. Произведение в очередной раз подтверждает, что население Иревана составляли азербайджанские тюрки.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал член правления Национального форума неправительственных организаций (НПО) Азербайджана Заур Ибрагимли на публичной дискуссии на тему "Возвращение в Западный Азербайджан", организованной Агентством государственной поддержки НПО.

Он отметил, что все топонимы, упомянутые в произведении, полностью азербайджанские.

"В этом историческом труде нет армянских топонимов. Сегодня азербайджанские НПО, в соответствии с призывами главы государства, должны активнее выявлять новые научные труды по теме Западного Азербайджана и вести просветительскую деятельность", - добавил З.Ибрагимли.