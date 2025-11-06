Омбудсмен Азербайджана распространила заявление по случаю 5-й годовщины Дня Победы

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила заявление по случаю 5-й годовщины Дня Победы.

Day.Az представляет заявление:

"27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении, продолжая оккупационную политику, совершили военные преступления, подвергнув интенсивному обстрелу с применением тяжелого вооружения жилые районы с компактным проживанием азербайджанского гражданского населения. В результате погибло и было ранено множество мирных жителей, разрушены гражданские, административные и военные объекты.

Этими действиями Армения, развернув военную агрессию против суверенной территории Азербайджана, нарушила нормы международного права, принципы уважения суверенитета и территориальной целостности государств, неприменения силы и мирного разрешения международных споров, создала серьезные угрозы миру и безопасности, жизни и здоровью людей.

Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, закрепленным в Уставе ООН, начал контрнаступательные действия с целью защиты жизни и здоровья своих граждан и освобождения территорий, находившихся под оккупацией около тридцати лет.

Под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и при непоколебимой солидарности народа наша доблестная Армия всего за 44 дня освободила наши территории от оккупации, добившись тем самым исторического успеха и даровав нашему народу славную радость Победы.

В послевоенный период, в сентябре 2023 года, в целях предотвращения провокационных действий сепаратистских сил, представляющих угрозу миропорядку и безопасности, обеспечения соблюдения прав и свобод человека, была реализована локальная антитеррористическая операция. Победа в Отечественной войне и завершение антитеррористических мероприятий привели к восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности нашего государства и открыли новые возможности для эффективной защиты прав человека в регионе.

В августе 2025 года, в целях обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе, на встрече лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне при участии Президента Соединенных Штатов Америки было парафировано Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, заложившее прочную основу для мирной и благополучной жизни народов, проживающих в регионе на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Несмотря на все позитивные сдвиги, все еще предстоит решить ряд важных проблем, таких как выяснение судеб пропавших без вести лиц, полное обеспечение безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев на наши освобожденные территории, а также предоставление точных карт минных полей для ускорения процесса разминирования.

Как уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики, хочу подчеркнуть, что международным организациям, странам мира, омбудсменам и национальным правозащитным институтам зарубежных стран следует приложить все усилия для совместных инициатив по обеспечению соблюдения норм международного права, восстановлению нарушенных в результате войны прав и свобод человека, установлению устойчивого развития и прочного мира".

Омбудсмен выразила глубокое почтение светлой памяти наших шехидов, отдавших свои жизни за полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, и пожелала мира и процветания нашей стране и всему человечеству.