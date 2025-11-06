Поезд с казахстанским зерном отправился из Азербайджана в Армению

Грузовой поезд с казахстанским зерном, состоящий из 15 вагонов, проследовав через территорию Азербайджана, отправился с железнодорожной станции Баладжары в Армению.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, груз следует по маршруту Ялама-Биляджари-Гаджигабул-Бёюк Кясик.

Затем поезд проследует через Грузию в направлении станции ​​Даларик в Армении.

Напомним, что поезд выехал из России 4 ноября в 00:15 часов и перевозит пшеницу общим весом 1048,8 тонны.

Следует отметить, что Президент Ильхам Алиев в ходе государственного визита в Казахстан 21 октября этого года заявил, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, действовавшие с момента оккупации.