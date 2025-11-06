https://news.day.az/world/1793453.html В Турции обрушился каменный карьер - есть погибшие В районе Фатса провинции Орду в Турции произошло обрушение на стройке карьера. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, из-под завалов извлечено тело одного из двух рабочих. Спасательные команды продолжают поиски второго работника.
В Турции обрушился каменный карьер - есть погибшие
В районе Фатса провинции Орду в Турции произошло обрушение на стройке карьера.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, из-под завалов извлечено тело одного из двух рабочих.
Спасательные команды продолжают поиски второго работника.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре