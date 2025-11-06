В Турции обрушился каменный карьер

В районе Фатса провинции Орду в Турции произошло обрушение на стройке карьера.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, из-под завалов извлечено тело одного из двух рабочих.

Спасательные команды продолжают поиски второго работника.