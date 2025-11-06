На Землю обрушатся сильные геомагнитные бури

5 ноября на Солнце произошла мощная вспышка, что вызвало выброс солнечной плазмы, который может ударить по Земле и вызвать сильные геомагнитные бури уже 7 ноября.

Как передает Day.Az, такие данные приводят в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) в Telegram-канале.

"В пятницу будем смотреть, как магнитное поле Земли сражается с солнечной плазмой. Прогноз на геомагнитные бури, которые в такой ситуации неизбежны, появится завтра утром. Вероятность бурь высшего, пятого уровня на данный момент не просматривается", - указано в сообщении.