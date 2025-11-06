https://news.day.az/society/1793445.html На Землю обрушатся сильные геомагнитные бури 5 ноября на Солнце произошла мощная вспышка, что вызвало выброс солнечной плазмы, который может ударить по Земле и вызвать сильные геомагнитные бури уже 7 ноября. Как передает Day.Az, такие данные приводят в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) в Telegram-канале.
