Жители Земли увидели Бобровую Луну.

Как сообщает Day.Az, - в ночь на 6 ноября ее можно заметить почти из любого окна.

Люди выходят на улицы, балконы и даже забираются на крыши, чтобы увидеть ноябрьское полнолуние.