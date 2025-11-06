https://news.day.az/unusual/1793446.html Жители земли увидели "Бобровую" Луну - ФОТО Жители Земли увидели Бобровую Луну - в ночь на 6 ноября ее можно заметить почти из любого окна. Как сообщает Day.Az, люди выходят на улицы, балконы и даже забираются на крыши, чтобы увидеть ноябрьское полнолуние.
