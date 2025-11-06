Хроника Победы: армянская армия в ловушке

В течение дня 5 ноября и в ночь на 6 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта. Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить.

За прошедшие сутки вражеские подразделения обстреляли из различного стрелкового оружия, артиллерии и снарядов позиции Азербайджанской армии на различных направлениях фронта, ряд населенных пунктов, включая Тертер, Геранбой, в том числе, наши позиции в Товузе, Гядабеке и Дашкесане из Бердского, Чамберекского и Варденисского районов Армении.

В ходе боевых действий в Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях вражеские подразделения были вынуждены отступить с потерями в личном составе и боевой технике. Наша армия устроила засаду в Агдамском и Агдеринском направлениях и огневыми ударами уничтожила военную колонну, артиллерийскую батарею и склад боеприпасов противника.

Было уничтожено большое количество живой силы, в том числе командный состав противника, одна машина связи, два грузовика "КамАЗ", полный боеприпасами, и три автомобиля "Урал" с артиллерийскими прицепами, а также значительное количество других боеприпасов и артиллерийских устройств. Точным огнем нашей армии уничтожен минометный взвод противника на территории оккупированного села Гейарх в Тертере.

6 ноября с 08:00 подразделения вооруженных сил Армении подвергают обстрелу город Тертер, села Газьян и Гусанли этого района. В течение ночи противник также подвергал артиллерийскому обстрелу село Тапгарагоюнлу Геранбойского района.

6 ноября противник, не выдержав натиска огневых ударов Азербайджанской армии в ходе боев на Губадлы-Лачинском направлении фронта, оставил позиции и бежал. По информации Минобороны, стало известно, что переброшенные из Армении и размещенные на оборонительном участке подразделения 556-го и 522-го мотострелковых полков не вышли на порученные им рубежи. В то же время неподготовленный, неопытный и недисциплинированный личный состав проявил халатное отношение к выполнению приказов и задач.

Взрыв 6 ноября боеприпасов, загруженных в грузовики со склада боеприпасов вблизи Ханкенди, вызвал сильный пожар. Пламя быстро перекинулось на склад, в результате чего произошел мощный взрыв. Данный склад использовался для обеспечения артиллерийских и других подразделений 10-й горнострелковой дивизии и 5-го горнострелкового полка в Агдере оружием и боеприпасами.

Серьезная нехватка продуктов питания, военного имущества, боеприпасов и горюче-смазочных материалов возникла в обеспечении 10-й горнострелковой дивизии и 5-го горнострелкового полка 1-й общевойсковой армии вооруженных сил Армении в Агдере. Противник, понесший большие потери в живой силе и боевой технике в ходе боев на Агдеринском направлении фронта, не в состоянии восполнить эти потери. Кроме того, была прервана связь между вышеуказанными воинскими частями и командованием, а также возникли проблемы в управлении подразделениями.

Точным огнем наших подразделений были уничтожены минометные расчеты ВС Армении на огневых точках, расположенных в оккупированном селе Гейарх (бывший Левонарх) Тертерского района.

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры из освобожденных от оккупации сел Физулинского района.

6 ноября точным огнем наших подразделений были уничтожены расчеты гаубиц Д-30 вооруженных сил Армении, выдвинутые на огневые точки вблизи Агдере.

"Кладбище в оккупированном Физулинском районе Азербайджана сравняли с землей. Оно подверглось актам вандализма и варварства". Об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Еще больше фактов о деяниях Армении и военные преступления будут выявлены в ходе осмотра оккупированных территорий. Армения попыталась стереть все следы Азербайджана", - написал Хикмет Гаджиев.

"Мечеть XVIII века в освобожденном от оккупации селе Мемер Губадлинского района превращена в свинарник", - написал в своем Twitter Гаджиев.

"Мечеть полностью разрушена. Наряду с вандализмом, во время оккупации религиозно-культурный памятник XVIII века был осквернен Арменией и превращен в свинарник. Мы призываем ЮНЕСКО, ИСЕСКО, Организацию исламского сотрудничества (ОИС) предпринять шаги и осудить подобные варварские действия",- написал помощник Президента.

Распространены кадры разрушенного армянами села Амирханлы Зангиланского района.