В Азербайджане продлены налоговые льготы для импорта этой продукции

В Азербайджане импорт всех видов товаров судостроительными и судоремонтными предприятиями для осуществления своей деятельности на основании подтверждающего документа органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, освобожден от НДС сроком на 3 года с 1 мая 2026 года.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Отметим, что согласно действующему законодательству, указанные льготы применялись с 1 мая 2016 года и истекают 1 мая 2026 года.