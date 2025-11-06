Пробки, ежедневно наблюдаемые в направлении Хырдалана, вызывают недовольство у водителей и местных жителей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, эксперт по вопросам транспорта Эльмеддин Мурадлы, комментируя ситуацию с заторами на данном участке, отметил, что до тоннеля наблюдаются серьёзные пробки, однако у "Поста экологии" движение восстанавливается, и автомобили движутся нормально.

По его словам, дорога на самом деле не перекрыта - проблема связана с заторами, создаваемыми транспортными средствами, которые поворачивают направо и заезжают на Хырдаланскую площадь. Это, по его выражению, многолетняя и нерешённая проблема.

Э.Мурадлы также сообщил, что предложил Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана не рассматривать вариант частичного сноса объектов для расширения полосы, поскольку это не решит проблему. В качестве выхода он предложил построить в этом месте уменьшенную модель подвесного моста, аналогичную той, что расположена над станцией метро "Кёроглу".

Возникает вопрос: планируется ли строительство подобного подвесного моста в этом районе?

На запрос Milli.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана сообщили, что в настоящее время никакого проекта по строительству подвесного моста на данном участке не существует.